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6 ноября, 16:10

Американцы назвали решающий фактор при голосовании на выборах в Конгресс

В США назвали ситуацию в экономике решающим фактором при голосовании на выборах в Конгресс

Жители США назвали ситуацию в экономике и рекордную инфляцию в стране решающим фактором при голосовании на выборах в Конгресс США, которые состоятся 8 ноября. Об этом говорится в результатах совместного опроса ABC News и Washington Post.

Ситуация в экономике беспокоит 80% респондентов. 77% опрошенных отметили, что для них решающим фактором станет рост инфляции, уровень которой достиг самых высоких показателей с 1982 года. При этом респонденты отдают предпочтение Республиканской партии США. Кроме того, 43% американцев признаются, что сейчас они стали жить хуже, чем несколько лет назад.

Ещё один вопрос, по которому наблюдается перевес республиканцев перед демократами, — уровень преступности в США. У сторонников президента Байдена преимущество есть в вопросах абортов в стране и климатических изменений.

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Getty Images / Alex Wong

Артур Белкин

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