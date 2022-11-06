Американцы назвали решающий фактор при голосовании на выборах в Конгресс

Жители США назвали ситуацию в экономике и рекордную инфляцию в стране решающим фактором при голосовании на выборах в Конгресс США, которые состоятся 8 ноября. Об этом говорится в результатах совместного опроса ABC News и Washington Post.

Ситуация в экономике беспокоит 80% респондентов. 77% опрошенных отметили, что для них решающим фактором станет рост инфляции, уровень которой достиг самых высоких показателей с 1982 года. При этом респонденты отдают предпочтение Республиканской партии США. Кроме того, 43% американцев признаются, что сейчас они стали жить хуже, чем несколько лет назад.