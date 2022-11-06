Американцы назвали решающий фактор при голосовании на выборах в Конгресс
В США назвали ситуацию в экономике решающим фактором при голосовании на выборах в Конгресс
Жители США назвали ситуацию в экономике и рекордную инфляцию в стране решающим фактором при голосовании на выборах в Конгресс США, которые состоятся 8 ноября. Об этом говорится в результатах совместного опроса ABC News и Washington Post.
Ситуация в экономике беспокоит 80% респондентов. 77% опрошенных отметили, что для них решающим фактором станет рост инфляции, уровень которой достиг самых высоких показателей с 1982 года. При этом респонденты отдают предпочтение Республиканской партии США. Кроме того, 43% американцев признаются, что сейчас они стали жить хуже, чем несколько лет назад.
Ещё один вопрос, по которому наблюдается перевес республиканцев перед демократами, — уровень преступности в США. У сторонников президента Байдена преимущество есть в вопросах абортов в стране и климатических изменений.
Ранее бывший президент США Дональд Трамп выразил сомнение, что его страна сможет просуществовать ещё хотя бы два года, если ею по-прежнему будет руководить Джо Байден.
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