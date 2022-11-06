Байден похвастался снижением госдолга и шокировал собравшихся

Президент США Джо Байден допустил очередную оговорку во время публичного выступления. Вместо того чтобы сказать о двукратном сокращении дефицита бюджета США, американский президент заявил, что смог вдвое снизить государственный долг страны, который на самом деле бьёт рекорд за рекордом. Очередную ошибку глава страны допустил, когда выступал в Филадельфии (штат Пенсильвания) в поддержку однопартийцев, участвующих в ноябрьских промежуточных выборах в Конгресс.

"Мы буквально вдвое сократили федеральный долг: на 1,4 триллиона долларов только в этом году, а в прошлом году на 350 миллиардов. И [сократим] ещё на 250 миллиардов долларов в течение следующего десятилетия", — сказал Байден в речи, которую транслировали американские новостные телекомпании.