Байден похвастался снижением госдолга и шокировал собравшихся
Байден оговорился, перепутав суверенный госдолг с дефицитом бюджета США
Президент США Джо Байден допустил очередную оговорку во время публичного выступления. Вместо того чтобы сказать о двукратном сокращении дефицита бюджета США, американский президент заявил, что смог вдвое снизить государственный долг страны, который на самом деле бьёт рекорд за рекордом. Очередную ошибку глава страны допустил, когда выступал в Филадельфии (штат Пенсильвания) в поддержку однопартийцев, участвующих в ноябрьских промежуточных выборах в Конгресс.
"Мы буквально вдвое сократили федеральный долг: на 1,4 триллиона долларов только в этом году, а в прошлом году на 350 миллиардов. И [сократим] ещё на 250 миллиардов долларов в течение следующего десятилетия", — сказал Байден в речи, которую транслировали американские новостные телекомпании.
На самом же деле сейчас госдолг Соединённых Штатов составляет 31,26 триллиона долларов — это рекордно высокий показатель. Такой уровень был достигнут на несколько лет раньше, чем предполагалось. Что касается дефицита бюджета страны, который и должен был упомянуть Байден, в конце октября Минфин США сообщил, что этот показатель за 2022 финансовый год (завершился 30 сентября) сократился вдвое по сравнению с предыдущим годом — до 1,375 триллиона долларов.
Ранее Лайф писал, что Байден заявил о разговоре с открывшими инсулин учёными, которые умерли до его рождения. А до этого американский лидер перепутал Украину с Ираком и запутался, в какой стране умер его сын. Кстати, это была уже вторая оговорка о погибшем отпрыске, который на самом деле скончался в 2015 году в возрасте 46 лет от рака мозга.
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