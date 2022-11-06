"Как олигарх": Молодой муж Яны Поплавской записал на неё дом

Артистка Яна Поплавская и её муж радиоведущий Евгений Яковлев купили общую недвижимость. Новый дом молодожёны записали на неё. Почему они решили так, супруг, который на 15 лет моложе избранницы, не объяснил.

"Я всё записываю на Яну, как олигарх. Шучу… Но просто всё на Яну оформляем", — сказал Яковлев в программе "Ты не поверишь!" на НТВ.

Поженились Яна и Евгений недавно, хоть и состоят в отношениях с 2015 года. Узаконивать их не спешили, но вот теперь, с их слов, "решили показать пример традиционного брака" и "пропагандировать семейные ценности".