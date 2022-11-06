"Как олигарх": Молодой муж Яны Поплавской записал на неё дом
Муж Яны Поплавской вскоре после свадьбы записал на неё дом в Подмосковье
Яна Поплавская с мужем. Фото © Telegram / Яна Поплавская
Артистка Яна Поплавская и её муж радиоведущий Евгений Яковлев купили общую недвижимость. Новый дом молодожёны записали на неё. Почему они решили так, супруг, который на 15 лет моложе избранницы, не объяснил.
"Я всё записываю на Яну, как олигарх. Шучу… Но просто всё на Яну оформляем", — сказал Яковлев в программе "Ты не поверишь!" на НТВ.
Поженились Яна и Евгений недавно, хоть и состоят в отношениях с 2015 года. Узаконивать их не спешили, но вот теперь, с их слов, "решили показать пример традиционного брака" и "пропагандировать семейные ценности".
Лайф писал, что Красная Шапочка из советского фильма вышла замуж в 55 лет. На видео новоиспечённые супруги трогательно обмениваются кольцами, выслушивают поздравления и скрепляют союз поцелуем.