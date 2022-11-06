Стала известна дата поединка Александра Шлеменко и Магомеда Исмаилова

Поединок между российскими бойцами смешанного стиля (MMA) Александром Шлеменко и Магомедом Исмаиловым состоится 3 декабря в Екатеринбурге. Об этом сообщает Sport24.

Дата боя неоднократно сдвигалась, однако сейчас представители промоушена RCC уже уведомили обе стороны о времени и месте поединка. Издание напоминает, что 38-летний Шлеменко одержал за свою карьеру 61 победу и уступил в 14 встречах, а 36-летний Исмаилов побеждал 17 раз в боях ММА и трижды оставался проигравшим.