Магомед Исмаилов устроил потасовку с американским бойцом на пресс-конференции
Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов подрался с выступавшим в UFC американцем на пресс-конференции "Бойцовского клуба "Рен-ТВ" в Москве.
Промоутер Владимир Хрюнов предложил спортсменам устроить битву взглядов. Сначала Исмаилов и Перри обменялись оскорблениями, а затем завязалась драка. Для того чтобы остановить потасовку, пришлось пригласить охранников.
Поединок между Исмаиловым и Перри состоится в пятницу, 30 сентября, в Москве в рамках "Бойцовского клуба "Рен-ТВ". Ориентировочное начало схватки — в 23:00 мск.
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Getty Images / Pavel Pavlov