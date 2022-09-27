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27 сентября, 12:56

Магомед Исмаилов устроил потасовку с американским бойцом на пресс-конференции

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов подрался с выступавшим в UFC американцем на пресс-конференции "Бойцовского клуба "Рен-ТВ" в Москве.

Промоутер Владимир Хрюнов предложил спортсменам устроить битву взглядов. Сначала Исмаилов и Перри обменялись оскорблениями, а затем завязалась драка. Для того чтобы остановить потасовку, пришлось пригласить охранников.

Александр Емельяненко вызвал Исмаилова на бой по правилам бокса

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Поединок между Исмаиловым и Перри состоится в пятницу, 30 сентября, в Москве в рамках "Бойцовского клуба "Рен-ТВ". Ориентировочное начало схватки — в 23:00 мск.

Обложка ©

Getty Images / Pavel Pavlov

Роман Фейгин

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