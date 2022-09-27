Магомед Исмаилов устроил потасовку с американским бойцом на пресс-конференции

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов подрался с выступавшим в UFC американцем на пресс-конференции "Бойцовского клуба "Рен-ТВ" в Москве.

Промоутер Владимир Хрюнов предложил спортсменам устроить битву взглядов. Сначала Исмаилов и Перри обменялись оскорблениями, а затем завязалась драка. Для того чтобы остановить потасовку, пришлось пригласить охранников.