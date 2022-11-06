Чистякова вывели из основного состава "Зенита" после фатальной ошибки в матче с "Ахматом"

"Состоялся архисерьёзный, принципиальный, мужской разговор. Дмитрий Чистяков выведен из основного состава команды", — сказал он телеканалу "Матч ТВ" .

Ранее из-за ошибки Чистякова "Зенит" уступил грозненскому "Ахмату" со счётом 1:2. На 32‑й минуте матча главный тренер команды Сергей Семак заменил провинившегося игрока. Медведев позже обещал провести "серьёзный разговор" и с другими игроками команды. Он также не исключил переход Чистякова в "Ахмат".