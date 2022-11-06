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6 ноября, 12:30

Чистякова вывели из основного состава "Зенита" после фатальной ошибки в матче с "Ахматом"

Гендиректор "Зенита" Медведев: Дмитрий Чистяков выведен из основного состава команды

Генеральный директор футбольного клуба "Зенит" Александр Медведев заявил, что защитник Дмитрий Чистяков выведен из основного состава команды.

"Состоялся архисерьёзный, принципиальный, мужской разговор. Дмитрий Чистяков выведен из основного состава команды", — сказал он телеканалу "Матч ТВ".

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Ранее из-за ошибки Чистякова "Зенит" уступил грозненскому "Ахмату" со счётом 1:2. На 32‑й минуте матча главный тренер команды Сергей Семак заменил провинившегося игрока. Медведев позже обещал провести "серьёзный разговор" и с другими игроками команды. Он также не исключил переход Чистякова в "Ахмат".

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ТАСС / Олег Бухарев

Матвей Шандрыголов

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