МЧС экстренно предупредило москвичей о снеге и гололедице

МЧС России предупредило жителей и гостей Москвы о снеге с дождём и гололедице в ночь на понедельник. Соответствующее сообщение было опубликовано пресс-службой столичного главка.

Сообщение МЧС России. Фото © Telegram / МЧС_Москвы

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 19 часов 6 ноября до 9 часов 7 ноября в Москве ожидается снег с дождём, местами гололёд, местами отложение мокрого снега, на дорогах гололедица", — предупредили в ведомстве.

В управлении попросили водителей снизить скорость движения, увеличить дистанцию между машинами и не выполнять внезапных манёвров. Пешеходов призвали избегать деревьев, шатких конструкций и рекламных щитов, а также не оставлять детей без присмотра.