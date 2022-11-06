СМИ узнали настоящую причину отказа Джонсона от борьбы за пост премьера
The Observer: Джонсон отказался от борьбы за пост премьера ради доходов от мемуаров
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон лишился бы не менее десяти миллионов фунтов стерлингов в год от выступлений и продажи мемуаров, если бы вёл борьбу за лидерство против экс-главы Минфина Риши Сунака. Об этом сообщает The Observer.
В материале указано, что Джонсон с июля проводил переговоры с одним из агентств развлечений и талантов, которым управляет американский бизнесмен Ари Эмануэль. Там ему дали понять, что если он проиграет действующему британскому премьеру Сунаку, то "его привлекательность для мировой аудитории и, следовательно, значительная часть его доходов исчезнут". При этом представитель Джонсона заявлял, что финансовые вопросы не сыграли никакой роли в его решении и были "совершенно неуместными".
"Я думаю, Бориса больше всего беспокоило то, что остальная часть его жизни была бы ужасной, и люди, включая тех друзей, которые говорили ему не баллотироваться, говорили, что он разрушил партию и проиграл нам следующие выборы", — добавил источник агентства.
Напомним, 20 октября Лиз Трасс подала в отставку с поста премьер-министра Великобритании, продержавшись на нём всего шесть недель. Почти сразу после вступления в должность 6 сентября текущего года Трасс столкнулась с проблемами в экономике, ей пришлось затормозить обещанные реформы, а её соратники один за другим начали уходить в отставку.
На этом фоне появились слухи, что за место премьера вновь поборется Борис Джонсон. Он срочно вернулся в страну после отставки Трасс и якобы даже заручился поддержкой однопартийцев для выдвижения. Однако 23 октября Джонсон передумал и заявил, что не намерен выдвигать свою кандидатуру вновь.
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