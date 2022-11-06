СМИ узнали настоящую причину отказа Джонсона от борьбы за пост премьера

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон лишился бы не менее десяти миллионов фунтов стерлингов в год от выступлений и продажи мемуаров, если бы вёл борьбу за лидерство против экс-главы Минфина Риши Сунака. Об этом сообщает The Observer.

В материале указано, что Джонсон с июля проводил переговоры с одним из агентств развлечений и талантов, которым управляет американский бизнесмен Ари Эмануэль. Там ему дали понять, что если он проиграет действующему британскому премьеру Сунаку, то "его привлекательность для мировой аудитории и, следовательно, значительная часть его доходов исчезнут". При этом представитель Джонсона заявлял, что финансовые вопросы не сыграли никакой роли в его решении и были "совершенно неуместными".

"Я думаю, Бориса больше всего беспокоило то, что остальная часть его жизни была бы ужасной, и люди, включая тех друзей, которые говорили ему не баллотироваться, говорили, что он разрушил партию и проиграл нам следующие выборы", — добавил источник агентства.