Учёные: Искусственный интеллект может спровоцировать ядерную войну
Опрос: Треть учёных считает, что ИИ может спровоцировать ядерную войну уже в этом веке
Научное сообщество не может выработать единого мнения об искусственном интеллекте. Более того, последний опрос выявил большую группу исследователей, опасающихся ядерной катастрофы из-за ИИ. Результатами изысканий делится IFLScience.
Выяснилось, что 36% учёных боятся, что ИИ уже в этом веке приведёт мир к войне, если не превосходящей, то сравнимой с ядерной. А 73% считают, что автоматизация труда с помощью объекта исследования может обернуться социальными изменениями, подобными промышленной революции. Несмотря на отсутствие у научного сообщества единого мнения по поводу ИИ, в его влиянии на жизнь человека у учёных нет никаких сомнений.
"Сообщество в целом знает, что это спорный вопрос, но теперь благодаря этому опросу мы можем знать это наверняка", — подчеркнули в исследовательской команде.
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Лайф писал, что Google уволила инженера, который заявил о наличии чувств у искусственного интеллекта. В компании подчеркнули, что слова этого сотрудника являются необоснованными.
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