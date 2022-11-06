Учёные: Искусственный интеллект может спровоцировать ядерную войну

Выяснилось, что 36% учёных боятся, что ИИ уже в этом веке приведёт мир к войне, если не превосходящей, то сравнимой с ядерной. А 73% считают, что автоматизация труда с помощью объекта исследования может обернуться социальными изменениями, подобными промышленной революции. Несмотря на отсутствие у научного сообщества единого мнения по поводу ИИ, в его влиянии на жизнь человека у учёных нет никаких сомнений.