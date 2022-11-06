Раскрыта правда о получателях баснословных доходов от конфликта на Украине

В США производители нефти смогли заработать более 200 миллиардов долларов после начала военных действий на Украине. Об этом сообщает The Financial Times.

"Эта цифра <...> знаменует собой самые прибыльные шесть месяцев в отрасли за всю историю наблюдений и ставит курс на беспрецедентный год", — отмечает автор публикации.

По его мнению, американские компании умеют наживаться на геополитических событиях, в том числе на тех, которые привели к мировому энергетическому кризису и небывалому росту цен. В аналитическом агентстве S&P прогнозируют дальнейшую рекордную прибыль в отрасли к концу года. Так, доходы нефтегазовых компаний в США уже достигли $200,24 миллиардов долларов за второй и третий кварталы текущего года.