Израильский журналист раскрыл нацистскую сущность ВСУ и обратил на это внимание Зеленского

Журналист израильского издания The Jerusalem Post Звика Клейн в своём твиттере поделился снимком украинского военного, который ехал в поезде, имея при себе рюкзак с нашитой свастикой.

По словам журналиста, военнослужащий ехал на поезде в Киев. В своём посте он также обратил внимание на данный факт президента Украины Владимира Зеленского.

"Надеюсь, это не популярный тренд", — написал Клейн.