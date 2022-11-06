Израильский журналист раскрыл нацистскую сущность ВСУ и обратил на это внимание Зеленского
Израильский журналист выложил фото украинского военного со свастикой на рюкзаке
Украинский солдат с рюкзаком, на котором вышита свастика. Фото © Twitter / ZvikaKlein
Журналист израильского издания The Jerusalem Post Звика Клейн в своём твиттере поделился снимком украинского военного, который ехал в поезде, имея при себе рюкзак с нашитой свастикой.
По словам журналиста, военнослужащий ехал на поезде в Киев. В своём посте он также обратил внимание на данный факт президента Украины Владимира Зеленского.
"Надеюсь, это не популярный тренд", — написал Клейн.
Ранее Лайф сообщал, что в краеведческом музее Мелитополя нашли азбуку, обучающую маленьких украинцев нацизму и русофобии.