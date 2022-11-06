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6 ноября, 12:09

Израильский журналист раскрыл нацистскую сущность ВСУ и обратил на это внимание Зеленского

Израильский журналист выложил фото украинского военного со свастикой на рюкзаке

<p>Украинский солдат с рюкзаком, на котором вышита свастика. Фото © <a href="https://twitter.com/ZvikaKlein/status/1588510693468557314/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Twitter / ZvikaKlein</a></p>

Украинский солдат с рюкзаком, на котором вышита свастика. Фото © Twitter / ZvikaKlein

Журналист израильского издания The Jerusalem Post Звика Клейн в своём твиттере поделился снимком украинского военного, который ехал в поезде, имея при себе рюкзак с нашитой свастикой.

По словам журналиста, военнослужащий ехал на поезде в Киев. В своём посте он также обратил внимание на данный факт президента Украины Владимира Зеленского.

"Надеюсь, это не популярный тренд", — написал Клейн.

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Артур Белкин
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