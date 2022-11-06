Нарышкин заявил о наличии оснований полагать, что СМС Трасс касалось подрыва "Потоков"

У России есть косвенные основания полагать, что СМС-сообщении экс-премьера Великобритании Лиз Трасс с текстом "Всё сделано", которое она отправила госсекретарю США Энтони Блинкену, имело отношение к взрывам "Северных потоков". Об этом в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

"Ну у меня есть только косвенное подтверждение, что всё это (отправленное Блинкену СМС. — Прим. Лайфа) имеет основания под собой", — заявил Нарышкин.

Он также призвал к бдительности граждан России и подчеркнул, что спецслужбам, в том числе СВР, необходимо предупреждать внешние угрозы.