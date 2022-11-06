НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
6 ноября, 12:18

Нарышкин заявил о наличии оснований полагать, что СМС Трасс касалось подрыва "Потоков"

У России есть косвенные основания полагать, что СМС-сообщении экс-премьера Великобритании Лиз Трасс с текстом "Всё сделано", которое она отправила госсекретарю США Энтони Блинкену, имело отношение к взрывам "Северных потоков". Об этом в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

"Ну у меня есть только косвенное подтверждение, что всё это (отправленное Блинкену СМС. — Прим. Лайфа) имеет основания под собой", — заявил Нарышкин.

Он также призвал к бдительности граждан России и подчеркнул, что спецслужбам, в том числе СВР, необходимо предупреждать внешние угрозы.

Американцев ужаснуло СМС Блинкену от Трасс с текстом "It’s done" после взрывов на "Потоках"

Американцев ужаснуло СМС Блинкену от Трасс с текстом "It’s done" после взрывов на "Потоках"

Ранее появилась информация о взломе содержимого телефона британского экс-премьера Лиз Трасс. По неподтверждённым данным, после диверсий на "Северных потоках" Трасс якобы отправила американскому госсекретарю Энтони Блинкену сообщение с текстом It’s done, что в переводе означает "Всё сделано".

Обложка ©

ТАСС / Антон Новодережкин

Артур Белкин

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров