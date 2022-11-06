Власти Киева не видят причин для эвакуации жителей города
Сейчас нет причин говорить об эвакуации населения Киева и называть ситуацию чрезвычайной из-за массовых отключений электричества после воздушных атак ВС РФ. Об этом сообщил директор Департамента муниципальной безопасности киевской горадминистрации Роман Ткачук.
"В столице всё контролируемо, и пока нет причин говорить о чрезвычайной ситуации… Причин для разговоров об эвакуации пока нет. Да, мы нарабатываем разные планы, учим людей реагировать и быть готовыми уже сейчас. Это очень важный шаг, чтобы избежать хаоса в процессах, которые должны работать на минимизацию рисков для населения", — приводятся его слова на сайте городских властей.
Ткачук подчеркнул, что Киев готов к любому развитию событий, однако важно избегать паники и дезинформации. По его словам, в районах города уже есть "эвакуационные комиссии на случай совершенно разных чрезвычайных ситуаций — от наводнения до аварий на объектах критической инфраструктуры".
Ранее газета The New York Times сообщала, что власти Киева начали прорабатывать действия по масштабной эвакуации жителей столицы Украины — вплоть до трёх миллионов человек. В "Укрэнерго" рассказали, что пытаются предотвратить крах электросети украинской столицы. Веерные отключения будут продолжаться как там, так и в регионах страны. С наступлением холодов ситуация может ухудшиться из-за отсутствия отопления в домах украинцев, что может вынудить власти пойти на эвакуацию части населения, уточнили в энергохолдинге.