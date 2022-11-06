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Регион
Опубликовано 6 ноября 2022, 16:22
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Власти Киева не видят причин для эвакуации жителей города

Сейчас нет причин говорить об эвакуации населения Киева и называть ситуацию чрезвычайной из-за массовых отключений электричества после воздушных атак ВС РФ. Об этом сообщил директор Департамента муниципальной безопасности киевской горадминистрации Роман Ткачук.

"В столице всё контролируемо, и пока нет причин говорить о чрезвычайной ситуации… Причин для разговоров об эвакуации пока нет. Да, мы нарабатываем разные планы, учим людей реагировать и быть готовыми уже сейчас. Это очень важный шаг, чтобы избежать хаоса в процессах, которые должны работать на минимизацию рисков для населения", приводятся его слова на сайте городских властей.

Ткачук подчеркнул, что Киев готов к любому развитию событий, однако важно избегать паники и дезинформации. По его словам, в районах города уже есть "эвакуационные комиссии на случай совершенно разных чрезвычайных ситуаций — от наводнения до аварий на объектах критической инфраструктуры".

На Украине граждан призвали не жаловаться на отключение света
На Украине граждан призвали не жаловаться на отключение света

Ранее газета The New York Times сообщала, что власти Киева начали прорабатывать действия по масштабной эвакуации жителей столицы Украины — вплоть до трёх миллионов человек. В "Укрэнерго" рассказали, что пытаются предотвратить крах электросети украинской столицы. Веерные отключения будут продолжаться как там, так и в регионах страны. С наступлением холодов ситуация может ухудшиться из-за отсутствия отопления в домах украинцев, что может вынудить власти пойти на эвакуацию части населения, уточнили в энергохолдинге.

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Татьяна Миссуми
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