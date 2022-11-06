Украинский энергохолдинг допустил риск полного блэкаута в Киеве и эвакуацию населения

Восстановить повреждённую в Киеве инфраструктуру за короткое время невозможно, поэтому стоит вопрос об эвакуации части населения столицы Украины. Об этом рассказал исполнительный директор украинского энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сахарук, допустив опасность полного отключения электричества в городе и области в случае новых ударов по объектам.

По его словам, в нынешней ситуации исключать выключение системы электроснабжения нельзя: такое вполне может произойти. Вопрос в том, сколько понадобится времени, чтобы вновь запустить систему после блэкаута.

"Если сработает автоматика и будет источник питания, который позволит подключить Киев, то это вопрос часов, пока система развернётся. Если же не будет источника питания, а его нужно будет предоставлять через возобновление, скажем, подстанций или линий, то это не часы, это хуже ситуация", — пояснил он в эфире телеканала "Рада".

Сахарук также подчеркнул, что ситуация может усугубиться при минусовой температуре, так как вместе с электричеством будет отключено и отопление. По этой причине и возникают вопросы об эвакуации некоторой части населения, добавил он.