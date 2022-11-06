Глава МИД ФРГ заявила, что мир оказался у пропасти из-за глобального потепления
Мир приблизился к пропасти из-за глобального потепления, и, несмотря на украинские события, необходимо продолжать заниматься вопросами экологии. Об этом сказала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в преддверии Всемирной климатической конференции COP27 в Египте.
"Человечество движется к пропасти, к потеплению более чем на 2,5 градуса, что окажет разрушительное воздействие на нашу жизнь на единственной планете, которая у нас есть", — приводит её слова Welt.
Министр добавила, что у человечества есть "все инструменты, которые ему нужны, чтобы ограничить климатический кризис" и сдержать процесс потепления на планете на 1,5 градуса. Бербок подчеркнула, что украинский кризис не должен затмить собой эту проблему, ведь речь идёт о выживании многих народов.
Ранее журнал BioScience опубликовал обращение учёных в связи с климатической катастрофой. Группа международных исследователей заявила, что человечество сталкивается с чрезвычайной климатической ситуацией, а состояние биосферы Земли достигло "красного кода". В этой связи они призвали мировое сообщество обратить внимание на данную проблему и принять соответствующие меры.
ТАСС / IMAGO / Political-Moments