Глава МИД ФРГ заявила, что мир оказался у пропасти из-за глобального потепления

Мир приблизился к пропасти из-за глобального потепления, и, несмотря на украинские события, необходимо продолжать заниматься вопросами экологии. Об этом сказала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в преддверии Всемирной климатической конференции COP27 в Египте.

"Человечество движется к пропасти, к потеплению более чем на 2,5 градуса, что окажет разрушительное воздействие на нашу жизнь на единственной планете, которая у нас есть", — приводит её слова Welt.

Министр добавила, что у человечества есть "все инструменты, которые ему нужны, чтобы ограничить климатический кризис" и сдержать процесс потепления на планете на 1,5 градуса. Бербок подчеркнула, что украинский кризис не должен затмить собой эту проблему, ведь речь идёт о выживании многих народов.