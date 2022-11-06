Тайвань засёк на подлёте к острову 46 истребителей, вертолётов и дронов ВВС Китая

Министерство обороны Тайваня заявило в своём твиттере об обнаружении в проливе между островом и материковым Китаем четырёх кораблей ВМС Народно-освободительной армии КНР и 46 военных летательных аппаратов.

В частности, речь идёт об истребителе-бомбардировщике JH-7, разведывательно-ударном БПЛА CH-4, истребителях Су-30, J-11, J-16, разведывательном беспилотнике BZK-005, самолёте радиолокационной разведки Y-8 9, авиационном комплексе дальнего радиолокационного обнаружения KJ-500 и вертолёте WZ-7.

В ответ на это тайваньские военные подняли в небо воздушный патруль и распространили радиопредупреждение, а также развернули на земле зенитно-ракетные комплексы. На острове также заявили, что 21 летательный аппарат КНР пересекал срединную линию Тайваньского пролива.