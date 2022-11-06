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6 ноября, 14:08

Фигуристка Валиева выиграла этап Гран-при России в Казани

Фигуристка Камила Валиева заняла первое место на третьем этапе Гран-при России по фигурному катанию, заработав 241,72 балла. Соревнования в женском одиночном катании в Казани завершились.

Второе место заняла Вероника Яметова, получив 210,34 балла. Третье место досталось фигуристке Ксении Синицыной с результатом 207,55 балла. Следующий этап Гран-при России пройдёт 11–13 ноября в Москве.

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Ранее Лайф писал, что Камила Валиева в первом этапе Гран-при по фигурному катанию по сумме короткой и произвольной программ набрала 244,66 балла.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Ирина Фальке

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