Польша отказалась идти на уступки Еврокомиссии ради финансовой поддержки
Президент Польши Дуда: Варшава больше не пойдёт на уступки Брюсселя по вопросу реформ
Варшава отказывается идти на уступки Европейской комиссии ради получения европейских денежных средств. Такое заявление сделал президент Польши Анджей Дуда в интервью для портала Sieci.
Речь идёт о плане восстановления экономики Польши, пострадавшей после пандемии. Он был одобрен Еврокомиссией в первых числах июня этого года. Размер выплат составляет более €35 млрд. При этом глава ЕК Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что деньги Варшава получит только при выполнении всех условий Брюсселя. В частности, они касаются судебной реформы и ликвидации дисциплинарной палаты Верховного суда страны. Позднее палату ликвидировали, но этого шага Еврокомиссии оказалось недостаточно.
"Я уже не буду как-либо отвечать на предложения с этой стороны. Насколько мне известно, мы выполнили все условия для получения средств из Национального плана восстановления, наш план расходов был утверждён. Мы ждём выплаты того, что нам причитается", — сказал политик и добавил, что со стороны Польши было проявлено "слишком много доброй воли".
Ранее Лайф рассказывал, что правящая в Польше Национал-консервативная партия резко ужесточила риторику в отношении Брюсселя. Генеральный секретарь политсилы Кшиштоф Соболевский намерен добиться увольнения Урсулы фон дер Ляйен с поста председателя Еврокомиссии из-за отказа выделить средства на борьбу с пандемией. По его словам, если Польше не выделят деньги, то Варшава подаст на ЕК в суд, "наложит вето на инициативы ЕС и создаст коалицию для смещения действующей главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен и её коллегии комиссаров".
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