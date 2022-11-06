Польша отказалась идти на уступки Еврокомиссии ради финансовой поддержки

Варшава отказывается идти на уступки Европейской комиссии ради получения европейских денежных средств. Такое заявление сделал президент Польши Анджей Дуда в интервью для портала Sieci.

Речь идёт о плане восстановления экономики Польши, пострадавшей после пандемии. Он был одобрен Еврокомиссией в первых числах июня этого года. Размер выплат составляет более €35 млрд. При этом глава ЕК Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что деньги Варшава получит только при выполнении всех условий Брюсселя. В частности, они касаются судебной реформы и ликвидации дисциплинарной палаты Верховного суда страны. Позднее палату ликвидировали, но этого шага Еврокомиссии оказалось недостаточно.

"Я уже не буду как-либо отвечать на предложения с этой стороны. Насколько мне известно, мы выполнили все условия для получения средств из Национального плана восстановления, наш план расходов был утверждён. Мы ждём выплаты того, что нам причитается", — сказал политик и добавил, что со стороны Польши было проявлено "слишком много доброй воли".