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6 ноября, 13:52

Суд арестовал обвиняемую по делу о гибели 13 человек в клубе "Полигон" в Костроме

Суд арестовал главу фирмы, курировавшей работу клуба "Полигон" в Костроме

Свердловский районный суд заключил под стражу на два месяца директора фирмы "Империя" Наталью Беленогову. Её компания выступала организатором работы ночного клуба "Полигон", сгоревшего в Костроме.

"Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, по 4 января [2023 года]", — озвучила решение судья.

В ходе заседания Беленогова возражала против избрания такой меры пресечения и просила суд о домашнем аресте.

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Как сообщал Лайф, в ночь на 5 ноября пожар унёс 13 жизней в Костроме. Первое сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 02:37 мск, локализовать пожар удалось уже в 04:23. Около 250 человек было эвакуировано из здания после прибытия первых пожарных расчётов. Оказалось, что возгорание началось из-за запущенной пьяным посетителем ракетницы на танцполе. Этому также предшествовала драка. 7 ноября в регионе объявлен днём траура. СК возбудил уголовное дело о халатности по факту гибели 13 человек.

Обложка ©

ТАСС / Светлана Сергеева

Ирина Фальке

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