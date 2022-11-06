Суд арестовал обвиняемую по делу о гибели 13 человек в клубе "Полигон" в Костроме

Свердловский районный суд заключил под стражу на два месяца директора фирмы "Империя" Наталью Беленогову. Её компания выступала организатором работы ночного клуба "Полигон", сгоревшего в Костроме.

"Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, по 4 января [2023 года]", — озвучила решение судья.