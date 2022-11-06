Суд арестовал обвиняемую по делу о гибели 13 человек в клубе "Полигон" в Костроме
Суд арестовал главу фирмы, курировавшей работу клуба "Полигон" в Костроме
Свердловский районный суд заключил под стражу на два месяца директора фирмы "Империя" Наталью Беленогову. Её компания выступала организатором работы ночного клуба "Полигон", сгоревшего в Костроме.
"Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, по 4 января [2023 года]", — озвучила решение судья.
В ходе заседания Беленогова возражала против избрания такой меры пресечения и просила суд о домашнем аресте.
Как сообщал Лайф, в ночь на 5 ноября пожар унёс 13 жизней в Костроме. Первое сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 02:37 мск, локализовать пожар удалось уже в 04:23. Около 250 человек было эвакуировано из здания после прибытия первых пожарных расчётов. Оказалось, что возгорание началось из-за запущенной пьяным посетителем ракетницы на танцполе. Этому также предшествовала драка. 7 ноября в регионе объявлен днём траура. СК возбудил уголовное дело о халатности по факту гибели 13 человек.
ТАСС / Светлана Сергеева