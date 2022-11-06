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6 ноября, 13:33

В Херсонской области подорвали три опоры линии электропередачи

Теракт на ЛЭП оставил без света более 10 населённых пунктов в Херсонской области

Херсон и ещё более десяти населённых пунктов области остались без электроснабжения в результате теракта на ЛЭП, который устроили украинские диверсионно-разведывательные группы. Об этом заявили представители экстренных служб региона.

Подрыв произошёл на магистрали Берислав – Каховка, повреждены три железобетонные опоры высоковольтной линии электропередачи. На месте работают экстренные службы, которые ведут работу по ликвидации последствий теракта. В некоторых районах Херсона и области отсутствует не только свет, но и вода. Специалисты ГУП "Херсоноблэнерго" оперативно устраняют повреждения.

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Ранее Лайф сообщал, что во всех районах Херсона отключилось электричество.

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Getty Images / Wolfgang Schwan / Anadolu Agency

Артур Белкин

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