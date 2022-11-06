В Херсонской области подорвали три опоры линии электропередачи

Херсон и ещё более десяти населённых пунктов области остались без электроснабжения в результате теракта на ЛЭП, который устроили украинские диверсионно-разведывательные группы. Об этом заявили представители экстренных служб региона.

Подрыв произошёл на магистрали Берислав – Каховка, повреждены три железобетонные опоры высоковольтной линии электропередачи. На месте работают экстренные службы, которые ведут работу по ликвидации последствий теракта. В некоторых районах Херсона и области отсутствует не только свет, но и вода. Специалисты ГУП "Херсоноблэнерго" оперативно устраняют повреждения.