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6 ноября, 13:26

Певец Аарон Картер перед смертью пытался продать свой дом в Калифорнии

<p>Аарон Картер. Фото © ТАСС / Zuma</p>

Аарон Картер. Фото © ТАСС / Zuma

34-летний певец Аарон Картер в конце сентября 2022 года — за месяц до внезапной смерти — выставил на продажу свой дом, сообщает журнал People. Издание уточняет, что музыкант собирался начать "новую главу" жизни.

Дом Аарона Картера. Фото © Berkshire Hathaway Home Services

Дом Аарона Картера. Фото © Berkshire Hathaway Home Services

Дом Картера расположен в Ланкастере, штат Калифорния. А за неделю до смерти артист опубликовал в личном блоге скриншот объявления, в котором снизил цену на $30 тысяч.

"Продаю свой второй любимый дом. Готов к новой главе в моём третьем доме, в котором я планирую остаться, чтобы жить прекрасной жизнью со своей семьёй", — написал певец и добавил, что 2022 год стал для него очень трудным, хотя он многому научился, и поблагодарил подписчиков за поддержку.

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Напомним, в ночь с субботы на воскресенье младший брат Ника Картера из группы Backstreet Boys певец Аарон Картер был найден мёртвым в своём доме в Калифорнии, одна из версий — убийство. По данным таблоида TMZ, тело певца было обнаружено в ванне его дома.

Ирина Фальке

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