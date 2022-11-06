Певец Аарон Картер перед смертью пытался продать свой дом в Калифорнии

34-летний певец Аарон Картер в конце сентября 2022 года — за месяц до внезапной смерти — выставил на продажу свой дом, сообщает журнал People. Издание уточняет, что музыкант собирался начать "новую главу" жизни.

Дом Аарона Картера. Фото © Berkshire Hathaway Home Services

Дом Картера расположен в Ланкастере, штат Калифорния. А за неделю до смерти артист опубликовал в личном блоге скриншот объявления, в котором снизил цену на $30 тысяч.

"Продаю свой второй любимый дом. Готов к новой главе в моём третьем доме, в котором я планирую остаться, чтобы жить прекрасной жизнью со своей семьёй", — написал певец и добавил, что 2022 год стал для него очень трудным, хотя он многому научился, и поблагодарил подписчиков за поддержку.