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6 ноября, 13:13

Путин на следующей неделе проведёт совещание с членами Совбеза

Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе проведёт оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Как рассказали в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1", также глава государства поздравит с юбилеем Федеральное медико-биологическое агентство, которое в этом году отмечает 75-летие.

Ранее опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что подавляющее большинство россиян по-прежнему доверяют президенту России Владимиру Путину. Таких оказалось 80,1% респондентов. Ещё 76,5% граждан заявили, что одобряют деятельность главы государства.

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kremlin.ru

Оксана Попова

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