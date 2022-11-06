Путин на следующей неделе проведёт совещание с членами Совбеза
Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе проведёт оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Как рассказали в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1", также глава государства поздравит с юбилеем Федеральное медико-биологическое агентство, которое в этом году отмечает 75-летие.
Ранее опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что подавляющее большинство россиян по-прежнему доверяют президенту России Владимиру Путину. Таких оказалось 80,1% респондентов. Ещё 76,5% граждан заявили, что одобряют деятельность главы государства.
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