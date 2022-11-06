Херсон остался без света
Во всех районах Херсона отключилось электричество, сообщили в пресс-службе "Херсоноблэнерго". Причины произошедшего выясняются.
"Света нет по всему городу, да. Ждём информацию, где что [произошло]", — приводит РИА "Новости" комментарий представителя компании.
Ранее сегодня в Харьковской и Днепропетровской областях была объявлена воздушная тревога. Ночью тревога также звучала в Черкасской, Полтавской, Николаевской, Кировоградской областях.
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