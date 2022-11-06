Херсон остался без света

Во всех районах Херсона отключилось электричество, сообщили в пресс-службе "Херсоноблэнерго". Причины произошедшего выясняются.

"Света нет по всему городу, да. Ждём информацию, где что [произошло]", — приводит РИА "Новости" комментарий представителя компании.