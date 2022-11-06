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6 ноября, 13:08

Херсон остался без света

Во всех районах Херсона отключилось электричество, сообщили в пресс-службе "Херсоноблэнерго". Причины произошедшего выясняются.

"Света нет по всему городу, да. Ждём информацию, где что [произошло]", — приводит РИА "Новости" комментарий представителя компании.

Украинские силовики ударили по речному порту Херсона

Украинские силовики ударили по речному порту Херсона

Ранее сегодня в Харьковской и Днепропетровской областях была объявлена воздушная тревога. Ночью тревога также звучала в Черкасской, Полтавской, Николаевской, Кировоградской областях.

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Getty Images / Matteo Placucci / NurPhoto

Ирина Фальке

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