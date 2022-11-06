Кардиолог раскрыл неожиданную пользу мата для сердца

Табуированная лексика в русском языке появилась ещё в XII веке и с тех пор была его неотъемлемой частью. При этом использование мата в качестве приёма для снятия психологического напряжения тоже достаточно известное явление. О том, как брань влияет на наш организм, рассказал в беседе с Лайфом врач-кардиолог медицинского центра "Андреевские больницы — Неболит" Сергей Васильев.

"То, что копится внутри нас, только наше хорошее воспитание не позволяет высказать в лицо обидчику. А ведь очень полезно, что называется, выпустить пар, ведь лучшая защита — это нападение. Таким образом агрессивное выражение своих позиций показывает, что мы будем защищать себя в том числе методами, не принятыми в приличном обществе", — отметил врач.

Васильев рассказал о целой серии экспериментов, где одной группе испытуемых разрешали ругаться, а другой нет. И по результатам этих исследований выяснилось, что обсценная лексика позволяла снизить уровень гормона стресса, который ухудшает работу сердечно-сосудистой системы.

"Механизм действия брани также в начале своего изучения, однако уже есть эксперименты, что во время использования табуированной лексики уровень кортизола у людей снижается. А ведь это гормон стресса, который влияет в том числе на сердечно-сосудистую систему, ухудшая её работу", — пояснил кардиолог.