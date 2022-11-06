Экс-премьер Италии призвал Евросоюз добиться мирных переговоров по Украине

Европа должна преследовать свои стратегические интересы, которые не могут сводиться к целям США, а также способствовать мирному разрешению конфликта на Украине. Такое мнение высказал экс-премьер-министр Италии и лидер оппозиционного общественно-политического "Движения пяти звёзд" Джузеппе Конте.

"Европейский союз должен преследовать стратегические интересы, которые не могут сводиться к интересам Вашингтона. Он должен поднять голову. Европа должна проявить заслуживающее доверие лидерство, способное привести к устойчивому и прочному разрешению этого конфликта", — заявил он в интервью газете Quotidiano Nazionale.

Он подчеркнул, что необходимо прийти к международной конференции под эгидой ООН, ЕС и Ватикана. Именно такой стратегии и должно добиваться новое Правительство Италии, отказавшись от поддержки дальнейшего вооружения Украины.

"Мы не считаем, что правильно следовать стратегии поставок новых вооружений. Мы полностью вооружили Украину, теперь нам нужен поворот в направлении прекращения огня и мирных переговоров", — добавил политик.

В субботу Конте принял участие в многотысячной демонстрации, участники которой выступили против дальнейших поставок оружия Киеву, опасаясь дальнейшей эскалации и ядерной войны. Помимо этого, демонстранты высказались за переговоры по разрешению украинского кризиса. В свою очередь экс-премьер призвал провести обсуждение по дальнейшим поставкам оружия Украине в Парламенте Италии.