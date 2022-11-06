Страны ЕС придумали способ избежать роста цен на газ

Европейские страны договорились о совместных закупках газа ради сдерживания цен на него, этот механизм будет проработан до конца ноября. Об этом пишет Le Figaro со ссылкой на европейского комиссара по внутреннему рынку Тьерри Бретона.

"Они (страны Европы. — Прим. Лайфа) хотят извлечь выгоду из общего экономического веса Евросоюза, а не конкурировать, подпитывая рост цен", — отмечает французское издание.

Бретон уверен, что единодушие Европы по этому вопросу поможет в переговорах с поставщиками газа, что должно повлиять на уменьшение цен на энергоресурсы и сделать их "разумными". ЕС также одобрил утверждение временного механизма ограничения стоимости газа, который используется при производстве энергии. Инициатива пока работает не во всех европейских государствах, но её следует расширить, подчеркнул Бретон.

Он напомнил, что диверсифицировать поставки голубого топлива Европа смогла благодаря Катару, Норвегии и США. При этом европейский комиссар признал, что платить приходится за американский СПГ вчетверо больше, однако ЕС будет обсуждать данный вопрос с заокеанскими партнёрами.