В Британии объявили выходным день коронации Карла III

Власти Великобритании приняли решение сделать выходным день коронации Карла III, назначенный на 6 мая следующего года. Как пишет The Guardian, нерабочим будет и 8 мая, так как день церемонии выпадет на субботу.

"Коронация нового монарха — уникальный момент для нашей страны. В знак признания этого исторического события я рад объявить о дополнительном банковском выходном для всего Соединённого Королевства в следующем году", — заявил премьер-министр страны Риши Сунак.