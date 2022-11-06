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6 ноября, 12:59

В Британии объявили выходным день коронации Карла III

Власти Великобритании приняли решение сделать выходным день коронации Карла III, назначенный на 6 мая следующего года. Как пишет The Guardian, нерабочим будет и 8 мая, так как день церемонии выпадет на субботу.

"Коронация нового монарха — уникальный момент для нашей страны. В знак признания этого исторического события я рад объявить о дополнительном банковском выходном для всего Соединённого Королевства в следующем году", заявил премьер-министр страны Риши Сунак.

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Лайф ранее писал, что самолёт с женой Карла III Камиллой на борту столкнулся с птицей во время перелёта в Британию из Индии.

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Getty Images / Ian Vogler – WPA Pool

Матвей Шандрыголов

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