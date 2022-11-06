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6 ноября, 13:11

В Кишинёве акция протеста вновь собрала тысячи недовольных

В Кишинёве акция протеста вновь собрала несколько тысяч человек, митингующие требуют досрочных выборов в парламент. Демонстранты пройдут по бульвару Стефана Великого от здания Академии наук к центральной площади столицы, где состоится митинг.

Жители Молдавии недовольны ростом цен на энергоресурсы и резким снижением уровня жизни. Они призывают президента страны Майю Санду уйти в отставку вместе с правительством. Протест возглавили депутаты оппозиционной партии "Шор" и Партии коммунистов Республики Молдова.

Власти Молдавии не исключили ликвидации оппозиционной партии "Шор"

Власти Молдавии не исключили ликвидации оппозиционной партии "Шор"

Напомним, антиправительственные митинги в Молдавии длятся уже несколько недель. Жители страны в ходе демонстраций требуют отставки президента Санду и скандируют: "Америка, иди домой!" 9 октября антиправительственный митинг в Кишинёве собрал около 60 тысяч человек митингующие призывали правительство уйти в отставку и требовали досрочных выборов в парламент.

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ТАСС / Вениамин Демидецкий

Татьяна Миссуми

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