В Кишинёве акция протеста вновь собрала тысячи недовольных
В Кишинёве акция протеста вновь собрала несколько тысяч человек, митингующие требуют досрочных выборов в парламент. Демонстранты пройдут по бульвару Стефана Великого от здания Академии наук к центральной площади столицы, где состоится митинг.
Жители Молдавии недовольны ростом цен на энергоресурсы и резким снижением уровня жизни. Они призывают президента страны Майю Санду уйти в отставку вместе с правительством. Протест возглавили депутаты оппозиционной партии "Шор" и Партии коммунистов Республики Молдова.
Напомним, антиправительственные митинги в Молдавии длятся уже несколько недель. Жители страны в ходе демонстраций требуют отставки президента Санду и скандируют: "Америка, иди домой!" 9 октября антиправительственный митинг в Кишинёве собрал около 60 тысяч человек — митингующие призывали правительство уйти в отставку и требовали досрочных выборов в парламент.
ТАСС / Вениамин Демидецкий