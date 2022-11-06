В Кишинёве акция протеста вновь собрала тысячи недовольных

В Кишинёве акция протеста вновь собрала несколько тысяч человек, митингующие требуют досрочных выборов в парламент. Демонстранты пройдут по бульвару Стефана Великого от здания Академии наук к центральной площади столицы, где состоится митинг.

Жители Молдавии недовольны ростом цен на энергоресурсы и резким снижением уровня жизни. Они призывают президента страны Майю Санду уйти в отставку вместе с правительством. Протест возглавили депутаты оппозиционной партии "Шор" и Партии коммунистов Республики Молдова.