Учёные нашли способ победить аллергию на кошек с помощью прививки
Американские учёные из Национального института аллергии и инфекционных заболеваний выяснили, что лечение астмы способно избавить от аллергии на кошек. Исследование публикует Journal of Allergy and Clinical Immunology.
У всех участников эксперимента (121 пациент) была аллергия на кошек, им сделали прививку с антителом тезепелумаб, которая применяется при терапии астмы. Первую группу испытуемых вакцинировали по стандартной схеме, а других с интервалами. В итоге у добровольцев из второй группы перестали появляться признаки аллергии даже спустя год после прекращения лечения. А вот у участников из первой группы аллергия начинала проявляться почти сразу.
Исследователи считают, что при вакцинации с интервалами в некоторых иммунных клетках меняется активность запускающих воспаление генов. Судя по анализам мазков из носа, иммунные клетки производили меньше триптазы, одного из основных химических веществ, выделяемых при аллергической реакции.
Ранее врач назвала два вида аллергии, которые подстерегают в холодное время года. Так, если у человека на лице, шее или руках после кратковременного пребывания на морозе появились красные пятна, сопровождающиеся зудом или жжением, возможно, это проявление холодовой крапивницы.
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