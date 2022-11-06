Учёные нашли способ победить аллергию на кошек с помощью прививки

Американские учёные из Национального института аллергии и инфекционных заболеваний выяснили, что лечение астмы способно избавить от аллергии на кошек. Исследование публикует Journal of Allergy and Clinical Immunology.

У всех участников эксперимента (121 пациент) была аллергия на кошек, им сделали прививку с антителом тезепелумаб, которая применяется при терапии астмы. Первую группу испытуемых вакцинировали по стандартной схеме, а других с интервалами. В итоге у добровольцев из второй группы перестали появляться признаки аллергии даже спустя год после прекращения лечения. А вот у участников из первой группы аллергия начинала проявляться почти сразу.

Исследователи считают, что при вакцинации с интервалами в некоторых иммунных клетках меняется активность запускающих воспаление генов. Судя по анализам мазков из носа, иммунные клетки производили меньше триптазы, одного из основных химических веществ, выделяемых при аллергической реакции.