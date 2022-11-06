НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
6 ноября, 13:40

Патриарх Кирилл указал на опасности, которые бросают вызов самому существованию России

Россия столкнулась с опасностями, которые бросают вызов "существованию страны", заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл после освящения Князь-Владимирского храма в Балашихе — главного храма Росгвардии, возведённого в честь равноапостольного князя Владимира.

"Страна лицом к лицу сталкивается с опасностями, такими опасностями, которые бросают вызов самому существованию нашей страны. И сегодня мы проходим через такие опасности", — сказал предстоятель РПЦ.

Кроме этого, он заявил, что основной целью недругов нашей страны является ослабление Святой Руси — России, Украины, а также Белоруссии. По его словам, враги РФ тем самым сталкивают "братский народ Русской православной церкви". В завершение речи он подчеркнул, что "чем сильнее дух, тем больше силы у народа сопротивляться внешним, а иногда и внутренним разрушительным и опасным влияниям".

Патриарх Кирилл уличил западные страны в духовной и традиционной агрессии

Патриарх Кирилл уличил западные страны в духовной и традиционной агрессии

Ранее патриарх Кирилл заявил, что мир сегодня находится перед лицом глобальной ядерной катастрофы. Он признал, что в нынешнее время человечество не готово следовать по пути жизни, которую предложил создатель.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Фадеичев

Оксана Попова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров