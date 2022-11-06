Патриарх Кирилл указал на опасности, которые бросают вызов самому существованию России

Россия столкнулась с опасностями, которые бросают вызов "существованию страны", заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл после освящения Князь-Владимирского храма в Балашихе — главного храма Росгвардии, возведённого в честь равноапостольного князя Владимира.

"Страна лицом к лицу сталкивается с опасностями, такими опасностями, которые бросают вызов самому существованию нашей страны. И сегодня мы проходим через такие опасности", — сказал предстоятель РПЦ.

Кроме этого, он заявил, что основной целью недругов нашей страны является ослабление Святой Руси — России, Украины, а также Белоруссии. По его словам, враги РФ тем самым сталкивают "братский народ Русской православной церкви". В завершение речи он подчеркнул, что "чем сильнее дух, тем больше силы у народа сопротивляться внешним, а иногда и внутренним разрушительным и опасным влияниям".