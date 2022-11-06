Жительница Белгорода пожаловалась губернатору на "голубей-биотеррористов с Украины"
Жительница Белгорода пожаловалась на коробку с больными голубями, появившуюся в районе улицы Левобережной. По её словам, птиц давят машины и проходящие мимо люди. Происходящее перепуганная женщина связала с биологическими лабораториями США на Украине и написала обращение к губернатору Вячеславу Гладкову в социальной сети "ВКонтакте".
"В 40 километрах от Белгорода существуют биологические лаборатории, и очень вероятно, что это биологический терроризм. МЧС, ФСБ не реагируют на наши звонки. В настоящий момент вызвали участкового и проводятся какие-то формальные действия по поиску ловцов птиц. При этом движение не перекрыто, вся эта инфекция разносится по центру города", — возмутилась ответственная белгородка.
Она попросила Гладкова "повлиять на скорость действий служб". Ей ответил начальник областного Управления ветеринарии Артём Медведев. Он заявил, что ветеринары готовы выехать на место происшествия, и попросил женщину предоставить контактные данные. Что было дальше, история умалчивает.
Ранее Лайф сообщал, что вспышка смертельного птичьего вируса в Британии превратила голубей в "зомби". У больных птиц свёрнута шея, они не могут летать и передвигаться по прямой линии. У них также наблюдается тремор и почти полностью отсутствует аппетит, из-за чего они стремительно теряют в весе и могут умереть в течение нескольких дней.
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