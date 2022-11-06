Жительница Белгорода пожаловалась губернатору на "голубей-биотеррористов с Украины"

Жительница Белгорода пожаловалась на коробку с больными голубями, появившуюся в районе улицы Левобережной. По её словам, птиц давят машины и проходящие мимо люди. Происходящее перепуганная женщина связала с биологическими лабораториями США на Украине и написала обращение к губернатору Вячеславу Гладкову в социальной сети "ВКонтакте".

"В 40 километрах от Белгорода существуют биологические лаборатории, и очень вероятно, что это биологический терроризм. МЧС, ФСБ не реагируют на наши звонки. В настоящий момент вызвали участкового и проводятся какие-то формальные действия по поиску ловцов птиц. При этом движение не перекрыто, вся эта инфекция разносится по центру города", — возмутилась ответственная белгородка.

Она попросила Гладкова "повлиять на скорость действий служб". Ей ответил начальник областного Управления ветеринарии Артём Медведев. Он заявил, что ветеринары готовы выехать на место происшествия, и попросил женщину предоставить контактные данные. Что было дальше, история умалчивает.