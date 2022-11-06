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6 ноября, 13:47

Жительница Белгорода пожаловалась губернатору на "голубей-биотеррористов с Украины"

Жительница Белгорода пожаловалась на коробку с больными голубями, появившуюся в районе улицы Левобережной. По её словам, птиц давят машины и проходящие мимо люди. Происходящее перепуганная женщина связала с биологическими лабораториями США на Украине и написала обращение к губернатору Вячеславу Гладкову в социальной сети "ВКонтакте".

"В 40 километрах от Белгорода существуют биологические лаборатории, и очень вероятно, что это биологический терроризм. МЧС, ФСБ не реагируют на наши звонки. В настоящий момент вызвали участкового и проводятся какие-то формальные действия по поиску ловцов птиц. При этом движение не перекрыто, вся эта инфекция разносится по центру города", возмутилась ответственная белгородка.

Она попросила Гладкова "повлиять на скорость действий служб". Ей ответил начальник областного Управления ветеринарии Артём Медведев. Он заявил, что ветеринары готовы выехать на место происшествия, и попросил женщину предоставить контактные данные. Что было дальше, история умалчивает.

Учёный перечислил симптомы заражения человека от голубей-"зомби"

Учёный перечислил симптомы заражения человека от голубей-"зомби"

Ранее Лайф сообщал, что вспышка смертельного птичьего вируса в Британии превратила голубей в "зомби". У больных птиц свёрнута шея, они не могут летать и передвигаться по прямой линии. У них также наблюдается тремор и почти полностью отсутствует аппетит, из-за чего они стремительно теряют в весе и могут умереть в течение нескольких дней.

Обложка ©

Shutterstock

Матвей Шандрыголов

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