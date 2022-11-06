"Урал" сыграл вничью с "Локомотивом" из-за забившего в собственные ворота Филипенко
Футбольный клуб "Урал" и московский "Локомотив" сыграли вничью в 16-м туре чемпионата России по футболу. У хозяев забили Юрий Газинский (67-я минута) и Егор Филипенко (90-я минута). У московского клуба отличились Антон Миранчук (16-я минута) и Филипенко, забивший в собственные ворота.
По результатам игры на домашнем поле "Урал" занимает 10-е место в премьер-лиге, "Локомотив" — 14-е.
Лайф писал, что гендиректор Зенита вывел из основного состава команды защитника Дмитрия Чистякова. Решение было принято после его ошибки, приведшей к поражению в матче с грозненским "Ахматом".
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ТАСС / Донат Сорокин