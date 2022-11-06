Поезд сошёл с рельсов в Сеуле, пострадало 30 пассажиров

В центральной части Сеула пассажирский поезд сошёл с рельсов, пострадало 30 человек. О случившемся сообщает южнокорейское агентство Yonhap News. Причины ЧП выясняются.

"Крушение произошло в 20:55 (по местному времени. — Прим. Лайфа), когда поезд с 275 пассажирами на борту подъезжал к станции ​​Йондынпо в центре Сеула, сообщает Корейская железнодорожная корпорация", — говорится в тексте.