Поезд сошёл с рельсов в Сеуле, пострадало 30 пассажиров
В центральной части Сеула пассажирский поезд сошёл с рельсов, пострадало 30 человек. О случившемся сообщает южнокорейское агентство Yonhap News. Причины ЧП выясняются.
"Крушение произошло в 20:55 (по местному времени. — Прим. Лайфа), когда поезд с 275 пассажирами на борту подъезжал к станции Йондынпо в центре Сеула, сообщает Корейская железнодорожная корпорация", — говорится в тексте.
Ранее сообщалось, что в Казахстане на железнодорожном переезде столкнулись автомобиль Audi и поезд. В результате аварии погибло шесть человек. Установлено, что водитель иномарки проехал на запрещающий сигнал у переезда, после чего произошло столкновение с подвижным составом.
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