Сунак может сократить помощь украинским беженцам из-за "дыры в бюджете"

Автор статьи отмечает, что Сунак и его команда обнаружили в бюджете королевства "чёрную дыру" размером в 50 миллиардов фунтов. Сейчас новоиспечённый премьер "отчаянно пытается её заполнить". На этом фоне под серьёзное сокращение может попасть программа "Дома для Украины", по которой беженцам выплачивалось пособие в 350 фунтов. Всё это расходится с прогнозами ЮНИСЕФ, в которых говорится, что зимой число беженцев из Незалежной может вырасти на 800 тысяч человек.