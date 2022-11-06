НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
6 ноября, 14:03

Сунак может сократить помощь украинским беженцам из-за "дыры в бюджете"

Daily Mail: Сунак может сократить помощь украинским беженцам из-за дефицита бюджета

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак может значительно сократить программу помощи украинским беженцам из-за серьёзного дефицита бюджета в стране. Об этом пишет обозреватель Daily Mail Дэн Сэйлз.

Автор статьи отмечает, что Сунак и его команда обнаружили в бюджете королевства "чёрную дыру" размером в 50 миллиардов фунтов. Сейчас новоиспечённый премьер "отчаянно пытается её заполнить". На этом фоне под серьёзное сокращение может попасть программа "Дома для Украины", по которой беженцам выплачивалось пособие в 350 фунтов. Всё это расходится с прогнозами ЮНИСЕФ, в которых говорится, что зимой число беженцев из Незалежной может вырасти на 800 тысяч человек.

СМИ узнали настоящую причину отказа Джонсона от борьбы за пост премьера

СМИ узнали настоящую причину отказа Джонсона от борьбы за пост премьера

Ранее Лайф сообщал, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак увидел возможность отказаться от ископаемого топлива на фоне конфликта на Украине.

Обложка ©

Getty Images / Wiktor Szymanowicz / Future Publishing

Артур Белкин

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров