Сунак может сократить помощь украинским беженцам из-за "дыры в бюджете"
Daily Mail: Сунак может сократить помощь украинским беженцам из-за дефицита бюджета
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак может значительно сократить программу помощи украинским беженцам из-за серьёзного дефицита бюджета в стране. Об этом пишет обозреватель Daily Mail Дэн Сэйлз.
Автор статьи отмечает, что Сунак и его команда обнаружили в бюджете королевства "чёрную дыру" размером в 50 миллиардов фунтов. Сейчас новоиспечённый премьер "отчаянно пытается её заполнить". На этом фоне под серьёзное сокращение может попасть программа "Дома для Украины", по которой беженцам выплачивалось пособие в 350 фунтов. Всё это расходится с прогнозами ЮНИСЕФ, в которых говорится, что зимой число беженцев из Незалежной может вырасти на 800 тысяч человек.
Ранее Лайф сообщал, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак увидел возможность отказаться от ископаемого топлива на фоне конфликта на Украине.
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