Взрыв прогремел в жилом доме под Херсоном

В результате взрыва в подъезде жилого дома в Херсонской области пострадал один человек. Название населённого пункта не уточняется. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

"В результате происшествия пострадавший получил осколочное ранение. Наши врачи оказывают пациенту всё необходимое лечение и оценивают его состояние как стабильное", — сказано в сообщении.