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6 ноября, 14:16

Взрыв прогремел в жилом доме под Херсоном

Один человек ранен в результате взрыва в жилом доме под Херсоном

В результате взрыва в подъезде жилого дома в Херсонской области пострадал один человек. Название населённого пункта не уточняется. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

"В результате происшествия пострадавший получил осколочное ранение. Наши врачи оказывают пациенту всё необходимое лечение и оценивают его состояние как стабильное", — сказано в сообщении.

Херсон остался без света

Херсон остался без света

Ранее Лайф рассказывал, что Херсон и ещё более десяти населённых пунктов области остались без электроснабжения в результате теракта на ЛЭП, который устроили украинские диверсионно-разведывательные группы. Подрыв произошёл на магистрали Берислав – Каховка, повреждены три железобетонные опоры высоковольтной линии электропередачи.

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ТАСС / Владимир Бондаренко

Оксана Попова

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