Взрыв прогремел в жилом доме под Херсоном
Один человек ранен в результате взрыва в жилом доме под Херсоном
В результате взрыва в подъезде жилого дома в Херсонской области пострадал один человек. Название населённого пункта не уточняется. Об этом сообщили в региональном Минздраве.
"В результате происшествия пострадавший получил осколочное ранение. Наши врачи оказывают пациенту всё необходимое лечение и оценивают его состояние как стабильное", — сказано в сообщении.
Ранее Лайф рассказывал, что Херсон и ещё более десяти населённых пунктов области остались без электроснабжения в результате теракта на ЛЭП, который устроили украинские диверсионно-разведывательные группы. Подрыв произошёл на магистрали Берислав – Каховка, повреждены три железобетонные опоры высоковольтной линии электропередачи.
ТАСС / Владимир Бондаренко