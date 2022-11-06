Персональные или групповые: Фитнес-коуч объяснила, как выбрать формат тренировок в зале

Занятия в тренажёрном зале с каждым днём набирают всё большую популярность. Некоторые занимаются там для поддержания формы, а другие хотят избавиться от лишнего веса. Вместе с этим существуют разные виды тренировок: персональные и групповые. Фитнес-коуч Виктория Воскобойникова в беседе с Лайфом объяснила, кому подойдут индивидуальные занятия, а для кого тренировка в группе будет лучшим вариантом.

На первоначальном этапе новичку всегда нужен тренер — это касается всех видов спорта Фото © unsplash

Воскобойникова объяснила, что сейчас очень много вариантов фитнеса и новичку сложно определиться с выбором. Дело в том, что зачастую человек начинает заниматься тем, что ему не интересно или не подходит по темпераменту, состоянию здоровья или уровню тренированности, сказала тренер.

Если человек хочет больше общаться и при этом поддерживать форму, тогда подойдут групповые тренировки, которые известны своим разнообразием Фото © unsplash

"Ошибки на данном этапе зачастую приносят разочарование. Многие ходят на групповые занятия. В то время как для одного это хороший вариант социализации и мотивации, для другого может стать тернистым и неэффективным путём: снова вопрос изначальной физической подготовки и характера личности. Что лучше для вас, групповые занятия или тренировка с персональным тренером, зависит от многих факторов", — пояснила коуч.

Так, в первую очередь выбор зависит от цели, начальной тренированности и даже темперамента. Если человек хочет больше общаться и при этом поддерживать форму, тогда подойдут групповые тренировки, которые известны своим разнообразием. Собеседница Лайфа подчеркнула, что если вы хотите поддерживать тело в тонусе посредством силовых упражнений, то можно приходить на групповые занятия силовой направленности. Но, чтобы получить экстраординарные результаты, нужно заниматься персонально.

Если вы хотите поддерживать тело в тонусе посредством силовых упражнений и добиться экстраординарных результатов, нужно заниматься персонально Фото © unsplash

Чтобы иметь рельефное тело и желаемые параметры, заниматься лучше с инструктором, чтобы тренировки были не только безопасными, но и максимально эффективными. Есть также и комбинированный вариант, когда совмещаются персональные тренировки и самостоятельные. Важно помнить об эффективности и проводить время в зале с максимальной отдачей, ведь можно заниматься год и так и не добиться результатов, предупредила тренер.

"Поэтому начинающим "фитнесистам" обязательно нужен персональный тренер, хотя бы на начальном этапе, чтобы, даже уходя позже в свободное плавание, не навредить самому себе. Это относится как к силовым, функциональным тренировкам, так и к йоге, и пилатесу, и да-да! К бегу тоже: техника выполнения важна в любом виде занятий. И даже не начинающему, но опытному занимающемуся при амбициозных целях также нужен тренер", — резюмировала эксперт.