Протоиерей Михаил Васильев погиб в зоне СВО

Настоятель патриаршего подворья при штабе РВСН, советник председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с вооружёнными силами и правоохранительными учреждениями протоиерей Михаил Васильев погиб в ходе боевых действий в зоне специальной военной операции. Об этом в своём телеграм-канале сообщил епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).