Протоиерей Михаил Васильев погиб в зоне СВО
Настоятель патриаршего подворья при штабе РВСН Михаил Васильев погиб в зоне СВО
Протоиерей Михаил Васильев. Фото © Foma.ru / Владимир Ештокин
Настоятель патриаршего подворья при штабе РВСН, советник председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с вооружёнными силами и правоохранительными учреждениями протоиерей Михаил Васильев погиб в ходе боевых действий в зоне специальной военной операции. Об этом в своём телеграм-канале сообщил епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).
"На фронте принял смерть военный священник. Знаменитый в этой среде отец Михаил Васильев. Царствие небесное, вечная память", — говорится в сообщении. По словам епископа, Васильев умер утром 6 ноября "при исполнении пастырских обязанностей".
Ранее Лайф сообщал, что походный священник сводной казачьей бригады "Дон" имени архистратига Михаила протоиерей Евфимий Козловцев погиб в ходе спецоперации на Украине.