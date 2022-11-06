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Опубликовано 6 ноября 2022, 15:17
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Протоиерей Михаил Васильев погиб в зоне СВО

Настоятель патриаршего подворья при штабе РВСН Михаил Васильев погиб в зоне СВО

Протоиерей Михаил Васильев. Фото © Foma.ru / Владимир Ештокин

Протоиерей Михаил Васильев. Фото © Foma.ru / Владимир Ештокин

Настоятель патриаршего подворья при штабе РВСН, советник председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с вооружёнными силами и правоохранительными учреждениями протоиерей Михаил Васильев погиб в ходе боевых действий в зоне специальной военной операции. Об этом в своём телеграм-канале сообщил епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).

"На фронте принял смерть военный священник. Знаменитый в этой среде отец Михаил Васильев. Царствие небесное, вечная память", — говорится в сообщении. По словам епископа, Васильев умер утром 6 ноября "при исполнении пастырских обязанностей".

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Ранее Лайф сообщал, что походный священник сводной казачьей бригады "Дон" имени архистратига Михаила протоиерей Евфимий Козловцев погиб в ходе спецоперации на Украине.

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Артур Белкин
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