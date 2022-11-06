Генсек ООН указал человечеству на "сигнал бедствия", который посылает Земля

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш заявил, что последние восемь лет оказались самыми тёплыми за всю историю метеонаблюдений. По его словам, эти данные являются для нас "сигналом бедствия", который посылает Земля. Такое заявление он сделал, обращаясь к участникам климатической конференции COP-27, организованной из-за доклада Всемирной метеорологической организации о состоянии климата.

"Сейчас, когда начинается COP-27, планета посылает сигнал бедствия", — заявил он.

Генсек ООН отметил, что вышеназванный доклад является "хроникой климатического хаоса", а сами изменения происходят с "катастрофической скоростью, разрушая людские жизни на каждом континенте".

"Последние восемь лет были самыми тёплыми за историю наблюдений... Каждая волна жары в результате оказывалась всё более интенсивной и опасной для жизни, особенно среди уязвимых групп населения", — указал Гутерриш.