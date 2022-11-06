Основатель Twitter Джек Дорси взял на себя вину за массовые увольнения при Маске

Один из основателей соцсети Twitter и её бывший генеральный директор, Джек Дорси, взял на себя ответственность за массовые увольнения сотрудников после того, как корпорацию приобрёл миллиардер Илон Маск.

"Я несу ответственность за то, что мы все оказались в подобной ситуации. При мне компания выросла слишком быстро. Приношу свои извинения за происходящее", — написал Дорси в соцсети.

Он также поблагодарил всех сотрудников компании за их работу и признался, что любил их и продолжает это делать сейчас, однако не ждёт какой-либо взаимности.