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6 ноября, 14:40

Основатель Twitter Джек Дорси взял на себя вину за массовые увольнения при Маске

<p>Джек Дорси. Обложка © ТАСС </p>

Джек Дорси. Обложка © ТАСС

Один из основателей соцсети Twitter и её бывший генеральный директор, Джек Дорси, взял на себя ответственность за массовые увольнения сотрудников после того, как корпорацию приобрёл миллиардер Илон Маск.

"Я несу ответственность за то, что мы все оказались в подобной ситуации. При мне компания выросла слишком быстро. Приношу свои извинения за происходящее", — написал Дорси в соцсети.

Он также поблагодарил всех сотрудников компании за их работу и признался, что любил их и продолжает это делать сейчас, однако не ждёт какой-либо взаимности.

Маск анонсировал революцию в Twitter

Маск анонсировал революцию в Twitter

Ранее Лайф сообщал, что после прихода Илона Маска в Twitter начались массовые увольнения сотрудников. Коснулись они представителей самых разных департаментов компании.

Артур Белкин

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