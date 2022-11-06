ЕК пообещала Украине 18 млрд евро в виде "очень льготных кредитов"
Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен анонсировала план помощи Украине на 18 млрд евро
План помощи Украине на 2023 год, который Еврокомиссия собирается представить на следующей неделе, рассчитан на 18 миллиардов евро. Об этом говорится в распространённом в воскресенье заявлении организации по итогам телефонных переговоров главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен и президента Украины Владимира Зеленского.
"Председатель Еврокомиссии фон дер Ляйен проинформировала президента Зеленского, что на предстоящей неделе она представит план значительной финансовой помощи со стороны ЕС в размере до 1,5 млрд евро, что в целом составит до 18 млрд на покрытие первоочередных потребностей Украины в 2023 году", — отмечается в тексте заявления.
В Еврокомиссии уточнили, что помощь будет предоставлена Киеву в виде "очень льготных долгосрочных кредитов" и позволит провести на Украине "реформы, необходимые на пути к вступлению" в ЕС.
Ранее обозреватель Daily Mail предположил, что новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак может сократить помощь украинским беженцам из-за дефицита бюджета. Его команда обнаружила в бюджете королевства "чёрную дыру" размером в 50 миллиардов фунтов, которую Сунак "отчаянно пытается заполнить".
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