ЕК пообещала Украине 18 млрд евро в виде "очень льготных кредитов"

План помощи Украине на 2023 год, который Еврокомиссия собирается представить на следующей неделе, рассчитан на 18 миллиардов евро. Об этом говорится в распространённом в воскресенье заявлении организации по итогам телефонных переговоров главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен и президента Украины Владимира Зеленского.

"Председатель Еврокомиссии фон дер Ляйен проинформировала президента Зеленского, что на предстоящей неделе она представит план значительной финансовой помощи со стороны ЕС в размере до 1,5 млрд евро, что в целом составит до 18 млрд на покрытие первоочередных потребностей Украины в 2023 году", — отмечается в тексте заявления.

В Еврокомиссии уточнили, что помощь будет предоставлена Киеву в виде "очень льготных долгосрочных кредитов" и позволит провести на Украине "реформы, необходимые на пути к вступлению" в ЕС.