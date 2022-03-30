Погибший при обстреле Белгородской области военный священник награждён орденом Мужества

По словам его коллег, протоиерей умел убедить военнослужащих "не злобствовать, не мстить, а выполнять свою задачу, помня, что каждый держащий в руках оружие прежде всего человек".

Военный священник Олег Артёмов, погибший при обстреле села Журавлёвка Белгородской области, посмертно награждён президентом РФ Владимиром Путиным орденом Мужества. Прощание с ним состоялось 29 марта в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга. Об этом сообщается на сайте Русской православной церкви.

"Был зачитан указ президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина о награждении погибшего орденом Мужества (посмертно). Орден передали его вдове", — говорится в сообщении о прошедшем прощании со священнослужителем.

Гроб с телом протоиерея с пением "Святый Боже" пронесли вокруг храма в сопровождении священнослужителей и военнослужащих. Похороны прошли на Серафимовском кладбище.

Епископ Савватий отметил, что об отце Олеге будут усиленно молиться, а также выразил соболезнования его "матушке, его детям, внукам и духовным чадам" от патриарха Кирилла. Он напомнил, что в своё время Артёмов возрождал казачество на Ставрополье, служил на атомных подводных лодках на Камчатке и совершил несколько походов. Кроме того, протоиерей служил в Санкт-Петербурге и "учил будущих офицеров, что они должны быть как родители по отношению к подчинённым", а в последние годы был священником в храме Великомученика Георгия Победоносца в Новой Ладоге.

Также, по словам епископа Назария, протоиерей Олег умел убедить военнослужащих "не злобствовать, не мстить, а выполнять свою задачу, помня, что каждый держащий в руках оружие прежде всего человек".