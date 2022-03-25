Погибший при обстреле Белгородской области протоиерей всегда хотел испытать себя в бою
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На днях он отправил товарищу письмо из зоны боевых действий, где рассказывал о происходящем.
Военный священник Олег Артёмов, погибший при обстреле села Журавлёвка в Белгородской области, всегда хотел принять участие в военных действиях, чтобы испытать себя. Протоиерей уже собирался возвращаться домой, когда попал под обстрел. Об этом рассказал его близкий друг — терский казак Александр Синицын.
"Родную дочку он крестил мою 12 лет назад. Вчера последнее сообщение от него пришло, мы практически ежедневно общались. И как-то так всё произошло, даже до сих пор не осознаёшь всей потери. Отец Олег не был под обстрелом, не был в такой ситуации. Он всё время к этому тянулся, говорил: "Я должен это всё принять, испытать себя, как я себя поведу. Жизнь, Господь должны меня проверить на то, смогу выполнить главную заповедь или не смогу". То есть умереть за други своя", — рассказал Синицын "Газете.ru".
Он познакомился с Артёмовым в 90-х, когда тот был "мирским" человеком. Тогда будущий священник работал в Георгиевске, он был одним из организаторов возрождения казачества. Спустя какое-то время, когда жизнь в городе стала спокойной, Артёмов решил неожиданно принять сан. По словам Синицына, после назначения священник начал строить в посёлке церковь, однако это было непросто. Казак рассказал, что тогда было модно возвращаться в православие, но люди приходили только на Пасху и Рождество, искреннего осознания у них ещё не было. Кроме того, Артёмова в районе вскоре невзлюбили за прямоту по отношению к районным властям.
"Очень тяжело это было на то время. Он доверял мне и говорил: "Я же не буду приходить, у них с ворованного брать, это люди должны строить. Люди, которые построили и будут ходить в этот храм. А если принесут эти деньги воры, которые строят эти храмы во всех населённых пунктах, как откупную, зачем службу вести в таком храме?" — поделился Синицын.
Напомним, в ночь на 24 марта произошло несколько взрывов в приграничном селе Белгородской области — Журавлёвке. А днём ранее губернатор региона сообщал, что там после обстрела ВСУ со стороны Украины взорвался снаряд. Для безопасности жителей двух приграничных сёл был введён режим чрезвычайной ситуации. По факту происшествия глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить дело.