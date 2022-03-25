Погибший при обстреле Белгородской области протоиерей всегда хотел испытать себя в бою

На днях он отправил товарищу письмо из зоны боевых действий, где рассказывал о происходящем.

Военный священник Олег Артёмов, погибший при обстреле села Журавлёвка в Белгородской области, всегда хотел принять участие в военных действиях, чтобы испытать себя. Протоиерей уже собирался возвращаться домой, когда попал под обстрел. Об этом рассказал его близкий друг — терский казак Александр Синицын.

"Родную дочку он крестил мою 12 лет назад. Вчера последнее сообщение от него пришло, мы практически ежедневно общались. И как-то так всё произошло, даже до сих пор не осознаёшь всей потери. Отец Олег не был под обстрелом, не был в такой ситуации. Он всё время к этому тянулся, говорил: "Я должен это всё принять, испытать себя, как я себя поведу. Жизнь, Господь должны меня проверить на то, смогу выполнить главную заповедь или не смогу". То есть умереть за други своя", — рассказал Синицын "Газете.ru".

Он познакомился с Артёмовым в 90-х, когда тот был "мирским" человеком. Тогда будущий священник работал в Георгиевске, он был одним из организаторов возрождения казачества. Спустя какое-то время, когда жизнь в городе стала спокойной, Артёмов решил неожиданно принять сан. По словам Синицына, после назначения священник начал строить в посёлке церковь, однако это было непросто. Казак рассказал, что тогда было модно возвращаться в православие, но люди приходили только на Пасху и Рождество, искреннего осознания у них ещё не было. Кроме того, Артёмова в районе вскоре невзлюбили за прямоту по отношению к районным властям.