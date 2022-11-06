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6 ноября, 16:27

Труба вентиляционного ствола шахты в Донецке загорелась после обстрела ВСУ

В результате обстрела Донецка со стороны ВСУ загорелась труба вентиляционного ствола шахты имени Засядько в Донецке. Об этом в телеграм-канале сообщил глава города Алексей Кулемзин.

"В результате обстрела Киевского района произошло факельное горение газовой трубы вентствола шахты имени Засядько", — говорится в сообщении.

Градоначальник также призвал жителей Донецка не покидать укрытий без лишней надобности.

В Горловке из-за обстрела со стороны ВСУ повреждён газопровод

В Горловке из-за обстрела со стороны ВСУ повреждён газопровод

Ранее Лайф сообщал, что в результате удара со стороны ВСУ по Донецку погибла местная жительница, которую нашли под завалами дома.

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ТАСС / LIBKOS

Артур Белкин

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