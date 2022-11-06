Труба вентиляционного ствола шахты в Донецке загорелась после обстрела ВСУ

В результате обстрела Донецка со стороны ВСУ загорелась труба вентиляционного ствола шахты имени Засядько в Донецке. Об этом в телеграм-канале сообщил глава города Алексей Кулемзин.

"В результате обстрела Киевского района произошло факельное горение газовой трубы вентствола шахты имени Засядько", — говорится в сообщении.

Градоначальник также призвал жителей Донецка не покидать укрытий без лишней надобности.