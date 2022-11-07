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6 ноября, 22:29

Захарова порассуждала, через какой срок развалится Евросоюз и при чём тут Украина

Захарова: Вступление Киева в ЕС займёт столько же времени, сколько и его развал

Подготовка к вступлению Украины в Евросоюз займёт столько же времени, сколько и его развал. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Таким образом дипломат отреагировала на заявление еврокомиссара по вопросам расширения и политики соседства Оливера Вархели о том, что подготовка к вступлению Киева в ЕС займёт годы.

"Еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Вархели заявил немецкой газете Welt am Sonntag, что подготовка к вступлению Украины в Евросоюз "займёт годы". Видимо, столько же, сколько займёт развал ЕС", — написала Захарова в телеграм-канале.

А ранее, напомним, вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила, что Киев намерен завершить процесс вступления в Евросоюз уже к концу 2024 года. Немецкое издание Welt отмечает, что столь скорое вступление в Евросоюз стало бы самым быстрым в истории: ранее этот процесс занимал в среднем девять лет. Стефанишина, однако, полагает, что Украина в этом смысле не является рядовым кандидатом на вступление в ЕС, хотя, по данным газеты, в Брюсселе на это смотрят иначе.

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Как напоминает Лайф, главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в ЕС. В Кремле после этого напомнили Киеву пример Турции, которая в своё время не продвинулась дальше кандидатства в ЕС и в итоге стала суверенной страной.

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ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Иван Косицын

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