Подготовка к вступлению Украины в Евросоюз займёт столько же времени, сколько и его развал. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Таким образом дипломат отреагировала на заявление еврокомиссара по вопросам расширения и политики соседства Оливера Вархели о том, что подготовка к вступлению Киева в ЕС займёт годы .

"Еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Вархели заявил немецкой газете Welt am Sonntag, что подготовка к вступлению Украины в Евросоюз "займёт годы". Видимо, столько же, сколько займёт развал ЕС", — написала Захарова в телеграм-канале.

А ранее, напомним, вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила, что Киев намерен завершить процесс вступления в Евросоюз уже к концу 2024 года. Немецкое издание Welt отмечает, что столь скорое вступление в Евросоюз стало бы самым быстрым в истории: ранее этот процесс занимал в среднем девять лет. Стефанишина, однако, полагает, что Украина в этом смысле не является рядовым кандидатом на вступление в ЕС, хотя, по данным газеты, в Брюсселе на это смотрят иначе.