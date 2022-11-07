Зеленский: Ситуация с электроснабжением наиболее тяжёлая в Киеве и области
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Киеве и Киевской области наблюдается наиболее сложная ситуация с электрообеспечением. По его словам, в столице и шести областях продолжаются стабилизационные отключения электроэнергии, во время которых без света остаётся более 4,5 млн потребителей.
"Больше всего сейчас в Киеве и Киевской области, действительно тяжело", — сообщил Зеленский.
Президент Украины отметил, что власти страны готовы к любым вариантам развития ситуации, прорабатывается каждый возможный сценарий.
Ранее директор Департамента муниципальной безопасности киевской горадминистрации Роман Ткачук заявил, что сейчас нет причин говорить об эвакуации населения Киева из-за массовых отключений электричества после воздушных атак ВС РФ.
ТАСС / ЕРА / SERGEY DOLZHENKO