Зеленский: Ситуация с электроснабжением наиболее тяжёлая в Киеве и области

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Киеве и Киевской области наблюдается наиболее сложная ситуация с электрообеспечением. По его словам, в столице и шести областях продолжаются стабилизационные отключения электроэнергии, во время которых без света остаётся более 4,5 млн потребителей.