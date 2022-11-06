Офис Зеленского назвал сложной ситуацию с электроснабжением Киева

Ситуация с электроснабжением домов и предприятий Киева пока остаётся сложной, сообщил замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

"Киев. Сегодня ситуация с обеспечением электроэнергией потребителей в столице сложная", — написал он в телеграм-канале.

При этом Тимошенко указал, что отключения электроэнергии в столице носят контролируемый характер, и попросил граждан не паниковать.