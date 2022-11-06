Офис Зеленского назвал сложной ситуацию с электроснабжением Киева
Замглавы офиса Зеленского: Ситуация с электроснабжением в Киеве пока остаётся сложной
Ситуация с электроснабжением домов и предприятий Киева пока остаётся сложной, сообщил замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
"Киев. Сегодня ситуация с обеспечением электроэнергией потребителей в столице сложная", — написал он в телеграм-канале.
При этом Тимошенко указал, что отключения электроэнергии в столице носят контролируемый характер, и попросил граждан не паниковать.
Ранее сегодня директор Департамента муниципальной безопасности киевской горадминистрации Роман Ткачук заявил, что сейчас нет причин говорить об эвакуации населения Киева из-за массовых отключений электричества после воздушных атак ВС РФ.
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