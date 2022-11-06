Госдеп увидел благоприятные условия для поставок газа из Туркменистана в ЕС
Нынешняя ситуация с повышением цен на газ может стать хорошим подспорьем для начала поставок голубого топлива из Туркменистана в страны ЕС. Таким мнением в ходе визита в Ашхабад поделился помощник госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу.
"В начале карьеры у меня была возможность быть временным поверенным в нашем посольстве в Баку. И мы, азербайджанская сторона, ЕС, США и Туркменистан, мы говорили об этом: о возможности поставок туркменского газа в Европу. Больше чем 20 лет. И сейчас очень интересный момент, потому что цены на газ очень высокие", — сказал Лу.
По его словам, Правительству Туркменистана сейчас необходимо подумать о возможном запуске Трансанатолийского газопровода, который является одной из частей проекта "Южный газовый коридор", предназначенного для поставок в ЕС газа из Азербайджана. Продажи туркменского газа в Европу помогут и жителям страны, а также обеспечат стабильность продажи голубого топлива.
Ранее Лайф сообщал, что Европа может перейти на совместные закупки газа ради сдерживания цен на голубое топливо. Соответствующий механизм страны ЕС намерены разработать до конца ноября.
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