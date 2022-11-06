Госдеп увидел благоприятные условия для поставок газа из Туркменистана в ЕС

Нынешняя ситуация с повышением цен на газ может стать хорошим подспорьем для начала поставок голубого топлива из Туркменистана в страны ЕС. Таким мнением в ходе визита в Ашхабад поделился помощник госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу.

"В начале карьеры у меня была возможность быть временным поверенным в нашем посольстве в Баку. И мы, азербайджанская сторона, ЕС, США и Туркменистан, мы говорили об этом: о возможности поставок туркменского газа в Европу. Больше чем 20 лет. И сейчас очень интересный момент, потому что цены на газ очень высокие", — сказал Лу.

По его словам, Правительству Туркменистана сейчас необходимо подумать о возможном запуске Трансанатолийского газопровода, который является одной из частей проекта "Южный газовый коридор", предназначенного для поставок в ЕС газа из Азербайджана. Продажи туркменского газа в Европу помогут и жителям страны, а также обеспечат стабильность продажи голубого топлива.