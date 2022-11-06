НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
6 ноября, 16:45

Во Франции раскрыли планы Байдена устранить Зеленского

Французский политик Филиппо рассказал, когда Байден будет готов избавиться от Зеленского

<p>Владимир Зеленский. Фото © <a href="https://president.gov.ua" target="_blank" rel="noopener noreferrer">president.gov.ua</a></p>

Владимир Зеленский. Фото © president.gov.ua

Глава США Джо Байден избавится от украинского президента Владимира Зеленского сразу, как перестанет нуждаться в услугах марионеточного киевского режима. Таким мнением поделился в "Твиттере" французский политик Флориан Филиппо.

"Правительство США начинает уставать от Зеленского и просит его начать переговоры с Россией. Когда Соединённые Штаты перестанут нуждаться в своей марионетке, они, как и всегда, уберут её!" — написал он.

Так политик прокомментировал статью The Washington Post о том, что администрация Байдена в частных разговорах призывает Зеленского показать, что он готов к переговорам с Россией.

Драмеди Украины: Почему только к концу года Зеленского начал троллить весь мир

Драмеди Украины: Почему только к концу года Зеленского начал троллить весь мир

Ранее глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что в США поставили Зеленскому задачу достичь военных успехов к выборам в Конгресс. По его словам, в ближайшие дни украинские войска активизируют действия, ведь киевским силовикам напрямую спущен приказ Зеленского о необходимости успехов на фронте к американским выборам.

Ирина Фальке

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров