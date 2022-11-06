Во Франции раскрыли планы Байдена устранить Зеленского

Глава США Джо Байден избавится от украинского президента Владимира Зеленского сразу, как перестанет нуждаться в услугах марионеточного киевского режима. Таким мнением поделился в "Твиттере" французский политик Флориан Филиппо.

"Правительство США начинает уставать от Зеленского и просит его начать переговоры с Россией. Когда Соединённые Штаты перестанут нуждаться в своей марионетке, они, как и всегда, уберут её!" — написал он.

Так политик прокомментировал статью The Washington Post о том, что администрация Байдена в частных разговорах призывает Зеленского показать, что он готов к переговорам с Россией.