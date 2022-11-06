Во Франции раскрыли планы Байдена устранить Зеленского
Французский политик Филиппо рассказал, когда Байден будет готов избавиться от Зеленского
Владимир Зеленский. Фото © president.gov.ua
Глава США Джо Байден избавится от украинского президента Владимира Зеленского сразу, как перестанет нуждаться в услугах марионеточного киевского режима. Таким мнением поделился в "Твиттере" французский политик Флориан Филиппо.
"Правительство США начинает уставать от Зеленского и просит его начать переговоры с Россией. Когда Соединённые Штаты перестанут нуждаться в своей марионетке, они, как и всегда, уберут её!" — написал он.
Так политик прокомментировал статью The Washington Post о том, что администрация Байдена в частных разговорах призывает Зеленского показать, что он готов к переговорам с Россией.
Ранее глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что в США поставили Зеленскому задачу достичь военных успехов к выборам в Конгресс. По его словам, в ближайшие дни украинские войска активизируют действия, ведь киевским силовикам напрямую спущен приказ Зеленского о необходимости успехов на фронте к американским выборам.
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