Три человека погибли и более 30 пострадали в ДТП с автобусом в Турции

В городе Болу перевернулся автобус, в результате три человека погибли, а 32 получили травмы. Об этом сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

В городе Болу перевернулся автобус. Видео © Twitter / Telliler

"В результате аварии, которая произошла, когда автобус перевернулся на шоссе Болу, погибло три человека; 32 человека получили ранения, двое из них — тяжёлые. 27 человек всё ещё находятся на лечении", — пояснил он.

Очевидцы публикуют в Сети кадры, на которых видно, что автобус перевернулся на бок на обочине дороги, разбито лобовое стекло, вокруг обломки, вещи пассажиров и разлитое топливо. Несколько пострадавших лежат на земле в ожидании медицинской помощи. Причины ДТП устанавливаются.