Три человека погибли и более 30 пострадали в ДТП с автобусом в Турции
В городе Болу перевернулся автобус, в результате три человека погибли, а 32 получили травмы. Об этом сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.
В городе Болу перевернулся автобус. Видео © Twitter / Telliler
"В результате аварии, которая произошла, когда автобус перевернулся на шоссе Болу, погибло три человека; 32 человека получили ранения, двое из них — тяжёлые. 27 человек всё ещё находятся на лечении", — пояснил он.
Очевидцы публикуют в Сети кадры, на которых видно, что автобус перевернулся на бок на обочине дороги, разбито лобовое стекло, вокруг обломки, вещи пассажиров и разлитое топливо. Несколько пострадавших лежат на земле в ожидании медицинской помощи. Причины ДТП устанавливаются.
Ранее сообщалось, что 28 августа в ДТП с автобусом на западе Турции погибло два человека. Всего в салоне в момент аварии находилось 47 пассажиров. Многие из них получили ранения. Авария произошла в провинции Бурса на трассе Инегёль – Доманич.
Twitter / Telliler