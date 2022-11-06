"Этот Мельник II уже раздражает": Немцы ополчились на нового посла Украины после его просьбы о танках
Новый посол Украины в Германии Макеев разозлил немцев просьбой передать ВСУ танки Leopard
Алексей Макеев. Фото © ТАСС / CLEMENS BILAN
Новый посол Украины в Германии Алексей Макеев разозлил немцев просьбой передать ВСУ танки Leopard. Он заявил, что Киев видит "повод для надежды" на то, что сможет получить технику, которая нужна ему. В свою очередь пользователи "Твиттера" ополчились на дипломата, отметив его схожесть с предшественником Андреем Мельником.
"С этим послом весь цирк начнётся заново? Невероятный", — возмутился Werner.
"Этот Мельник II уже многих раздражает", — добавил Ennamron.
Ещё один комментатор считает, что Берлин ни при каких обстоятельствах не должен выполнять требования Украины.
"Ни при каких обстоятельствах мы не должны выполнять эти требования. Германия помогает как и где может, нет никаких благовидных оснований для обвинений и инсинуаций. Баста", — написал Berlinerin21.
Другие возмутились тону, с которым посол требовал новое оружие.
"Опять же, "я хочу танки, и Германия должна"! Нет, мы не должны!" — написал немец.
"И наоборот, возникает рефлекторный вопль возмущения, когда Украине "говорят" что-то, что она может сделать", — указал на поведение Киева Florian.
Последний пользователь заметил, что Украина прямо заинтересована в продолжении конфликта.
"Москва давно готова к переговорам, я это очень часто читаю и слышу (!), но Киев этого не хочет. Им нужны бесконечные деньги, и никто не контролирует, куда они идут. Там бездонная яма", — отметил он.
Ранее Лайф писал, что немцы поставили на место Макеева после оскорблений в адрес России. Тот назвал РФ террористическим государством. Ему указали, что таким является скорее Незалежная.