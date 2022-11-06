"Этот Мельник II уже раздражает": Немцы ополчились на нового посла Украины после его просьбы о танках

Новый посол Украины в Германии Алексей Макеев разозлил немцев просьбой передать ВСУ танки Leopard. Он заявил, что Киев видит "повод для надежды" на то, что сможет получить технику, которая нужна ему. В свою очередь пользователи "Твиттера" ополчились на дипломата, отметив его схожесть с предшественником Андреем Мельником.

"С этим послом весь цирк начнётся заново? Невероятный", — возмутился Werner.

"Этот Мельник II уже многих раздражает", — добавил Ennamron.

Ещё один комментатор считает, что Берлин ни при каких обстоятельствах не должен выполнять требования Украины.

"Ни при каких обстоятельствах мы не должны выполнять эти требования. Германия помогает как и где может, нет никаких благовидных оснований для обвинений и инсинуаций. Баста", — написал Berlinerin21.

Другие возмутились тону, с которым посол требовал новое оружие.

"Опять же, "я хочу танки, и Германия должна"! Нет, мы не должны!" — написал немец.

"И наоборот, возникает рефлекторный вопль возмущения, когда Украине "говорят" что-то, что она может сделать", — указал на поведение Киева Florian.

Последний пользователь заметил, что Украина прямо заинтересована в продолжении конфликта.

"Москва давно готова к переговорам, я это очень часто читаю и слышу (!), но Киев этого не хочет. Им нужны бесконечные деньги, и никто не контролирует, куда они идут. Там бездонная яма", — отметил он.