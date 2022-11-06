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6 ноября, 16:40

"Этот Мельник II уже раздражает": Немцы ополчились на нового посла Украины после его просьбы о танках

Новый посол Украины в Германии Макеев разозлил немцев просьбой передать ВСУ танки Leopard

<p>Алексей Макеев. Фото © ТАСС / CLEMENS BILAN</p>

Алексей Макеев. Фото © ТАСС / CLEMENS BILAN

Новый посол Украины в Германии Алексей Макеев разозлил немцев просьбой передать ВСУ танки Leopard. Он заявил, что Киев видит "повод для надежды" на то, что сможет получить технику, которая нужна ему. В свою очередь пользователи "Твиттера" ополчились на дипломата, отметив его схожесть с предшественником Андреем Мельником.

"С этим послом весь цирк начнётся заново? Невероятный", возмутился Werner.

"Этот Мельник II уже многих раздражает", добавил Ennamron.

Ещё один комментатор считает, что Берлин ни при каких обстоятельствах не должен выполнять требования Украины.

"Ни при каких обстоятельствах мы не должны выполнять эти требования. Германия помогает как и где может, нет никаких благовидных оснований для обвинений и инсинуаций. Баста", написал Berlinerin21.

Другие возмутились тону, с которым посол требовал новое оружие.

"Опять же, "я хочу танки, и Германия должна"! Нет, мы не должны!" написал немец.

"И наоборот, возникает рефлекторный вопль возмущения, когда Украине "говорят" что-то, что она может сделать", — указал на поведение Киева Florian.

Последний пользователь заметил, что Украина прямо заинтересована в продолжении конфликта.

"Москва давно готова к переговорам, я это очень часто читаю и слышу (!), но Киев этого не хочет. Им нужны бесконечные деньги, и никто не контролирует, куда они идут. Там бездонная яма", отметил он.

"Фанат Бандеры": Бывший украинский посол опять вляпался в скандал

"Фанат Бандеры": Бывший украинский посол опять вляпался в скандал

Ранее Лайф писал, что немцы поставили на место Макеева после оскорблений в адрес России. Тот назвал РФ террористическим государством. Ему указали, что таким является скорее Незалежная.

Матвей Шандрыголов

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